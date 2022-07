Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Reifen gestohlen; Heber: Aggressive Kontaktsuche - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.07.2022 Nr. 1

26.07 / Reifen gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 22.07.22, 20.00 Uhr und Dienstag, 26.07.22, 18.00 Uhr von einem Grundstück an der Becklinger Straße insgesamt 12 Reifen samt Felgen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zum geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

26.07 / Aggressive Kontaktsuche - Polizei sucht Zeugen

Heber: Am Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr kam es auf der Hamburger Straße in Heber zum Versuch einer Kontaktaufnahme zweier männlicher Fahrzeuginsassen mittleren Alters zu zwei 17jährigen Mädchen, die in Richtung Schneverdinger Straße gingen. Trotz Ablehnung verfolgten die Unbekannten die Mädchen, die schließlich flüchteten. Die Unbekannten sollen in einem grauen Audi, möglicherweise Cabriolet, unterwegs gewesen sein und unter anderem den Kreisel rückwärts befahren haben. Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zur Identität der Fahrzeuginsassen geben? Wem ist das fragliche Fahrzeug am Abend oder im Vorwege schon mal aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell