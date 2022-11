Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kind angefahren und geflüchtet

Neuhofen (ots)

Beim Überholen einer Gruppe von Fahrradfahrern touchierte ein bisher unbekannter Motorradfahrer am Dienstagabend in der Jahnstraße das Fahrrad eines 11-jährigen aus Neuhofen, sodass dieser zu Fall kam. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Kind zum Unfallzeitpunk eine Fahrtbewegung Richtung Fahrbahnmitte gemacht. Der 11-jährige, der keinen Fahrradhelm trug, zog sich in Folge des Sturzes mehrere Schürfwunden, unter anderem am Kopf, zu. Der Motorradfahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Vermutlich handelte es sich bei dem Motorrad um eine sogenannte schwarze "Chopper" mit je einer Tasche rechts und links. Das Kind wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Zeugen, auch der mögliche Unfallverursacher, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei in Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell