POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Ahaus (ots) - Die Schadenshöhe wie auch die Ursache sind nach einem Brand in Ahaus-Wessum ungeklärt. Opfer der Flammen wurden Inventar sowie Teile einer Halle an der Straße Zur Gräfte. Gegen 05.55 am Sonntagmorgen waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 in Borken dauern an. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Dietmar Brüning Telefon: +49 (0) ...

mehr