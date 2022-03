Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Müll steht in Flammen

Heek (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in Heek Kunststoffabfälle in Brand. Am frühen Montagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zur Einsatzstelle im Industriegebiet Bült aus. Zwei Jugendliche hatten das Feuer auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes gegen 00.30 Uhr gemeldet. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 in Borken dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000.

