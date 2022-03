Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Rollerfahrer flüchtet vergeblich

Rhede (ots)

Erfolglos vor der Polizei geflüchtet ist am Montag der Fahrer eines Motorrollers in Rhede. Polizeibeamte war das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug gegen Mittag auf dem Dännendiek aufgefallen: Es trug kein Versicherungskennzeichen. Der Rollerfahrer gab Gas und flüchtete. Kurze Zeit später erblickte eine weitere Funkstreife auf einem Grundstück an der Benzstraße auf das Fahrzeug. Der 22 Jahre alte Fahrer konnte lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen. Zudem schlug ein Drogentest positiv an. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Borkener in der Polizeiwache in Bocholt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

