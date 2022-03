Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Seitenscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Isselburg (ots)

Eine Handtasche gestohlen haben Unbekannte am Montag aus einem parkenden Wagen in Isselburg-Anholt. Das Fahrzeug hatte an der Straße Am Mühlenberg gestanden, wo es zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr zu der Tat kam. Um an seine Beute zu kommen, hatte der Täter die hintere linke Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen. Das war nicht unbemerkt geblieben: Ein Zeuge beobachtete einen Tatverdächtigen, der sich auf einem Damenfahrrad in Richtung Gendringer Straße entfernte. Zu dieser Person liegt folgende Beschreibung vor: circa 16 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Um Hinweise bittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihren Appell, keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen.

