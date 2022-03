Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Spuren an der Haustür

Einbruchsversuch scheitert

Gescher (ots)

In ein Wohnhaus in Gescher-Hochmoor sind Unbekannte nicht gelangt. Zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, versuchten Einbrecher in das Haus an der Straße Nordicker Damm zu kommen. Die Tür hielt stand. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

