Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Betriebsräume eingebrochen

Bocholt (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in eine Firma in Bocholt eingedrungen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang, indem sie eine Tür des Gebäudes an der Isarstraße aufhebelten. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Zu der Tat kam es im Zeitraum zwischen Sonntag, 10.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

