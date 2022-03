Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf dem Mitarbeiter-Parklatz am St.-Vincenz-Krankenhaus an der Rottstraße ist am Mittwoch ein grüner 3er BMW angefahren worden. Der Wagen parkte dort zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr. Der Verursacher konnte bislang nicht gefunden werden. Der Schaden am BMW wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Dorsten:

Auf dem Drosselweg hat es am Mittwochnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr wurde dort ein schwarzer Audi A3 angefahren - vermutlich beim Vorbeifahren. Auf der Beifahrerseite sind deutliche Kratzer im Lack zu erkennen. Der Schaden wird auf etwa 1.400 Euro geschätzt.

Recklinghausen:

Auf der Marienburger Straße wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag ein blauer Ford Puma angefahren. Der Verursacher ist geflüchtet. Das Auto wurde hinten links beschädigt. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten.

Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell