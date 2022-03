Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Junge auf E-Scooter angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf dem Merkelheider Weg ist am frühen Mittwochabend ein 9-jähriger Junge aus Marl von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 70-jährige Autofahrerin aus Marl war gegen 18 Uhr in Richtung Autobahn unterwegs. Kurz vor der Falkenstraße wollte plötzlich der 9-Jährige den Merkelheider Weg von links nach rechts überqueren - dabei war er offensichtlich auf einem E-Scooter unterwegs. Die Frau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Kind. Der 9-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der beteiligte Roller bzw. E-Scooter war nach dem Unfall verschwunden.

Welche Regeln E-Scooter-Fahrer beachten müssen, haben wir in einem Flyer zusammengefasst, den Sie auf unserer Internetseite lesen und herunterladen können: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/regeln-fuer-stadtflitzer

