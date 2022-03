Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau auf Segway angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Altstadtring/Wasserwerkstraße ist am frühen Mittwochabend eine Frau auf einem Segway angefahren und leicht verletzt worden. Die 48-Jährige aus Castrop-Rauxel wollte gegen 18.25 Uhr die Straße an der Fuß- und Radfahrerampel überqueren. Dabei wurde sie von einer 77-jährigen Autofahrerin aus Castrop erfasst, die gerade vom Altstadtring links abbiegen wollte. Die Segway-Fahrerin wurde mit leichten Verletungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell