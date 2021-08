Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen.

Iserlohn (ots)

In der Nacht vom 23.0.8. zum 24.08. zerstörten unbekannte zwei Reifen (Beifahrerseite eines schwarzen Opel Astra, der An der Hermannshöhe zum Parken abgestellt war. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

