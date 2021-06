Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wein gestohlen - Einbruch in Getränkemarkt

Vogelsbergkreis (ots)

Wein gestohlen

Schlitz - Ein ehemaliges Café in der Günthergasse in Schlitz war zwischen Freitagabend (11.06.) und Samstagmorgen (12.06.) das Ziel von unbekannten Tätern. Die Langfinger drangen durch die Verbindungstür des angrenzenden Hotels ein und entwendeten dort mehrere Flaschen Wein sowie Leergut und Spülmaschinenreiniger. Zusätzlich klauten die Unbekannten die beiden Kennzeichen "VB - CH 30" eines in der Zufahrt geparkten grünen Grand Cherokee des Herstellers Daimler. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Getränkemarkt

Schotten - Fünf Unbekannte brachen Sonntagnacht (13.06.), gegen 1 Uhr, in einen ehemaligen Getränkemarkt in der Ludwigstraße ein. Durch das Eindrücken eines Fensterholzverschlages eines Kellerfensters gelangen die Diebe in die Lagerräume. Während des Diebstahls wurden sie von einem Zeugen gestört und ergriffen die Flucht. Sie nahmen Diebesgut in noch unbekannter Höhe mit.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell