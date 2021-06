Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere hundert Fräser geklaut - Versuchter Raub

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mehrere hundert Fräser geklaut

Neuenstein - In die Lagerhalle in der Straße "Lingenfeld" im Ortsteil Obergeis wurde in der Nacht zu Montag (14.06.) eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Lagerraum und zwei weitere an einer Rolltür der Laderampe auf und gelangten so in das Innere der Räume. Im Lager durchsuchten sie insgesamt drei Gänge. Dabei hatten sie es voraussichtlich gezielt auf hochwertige Fräser abgesehen. Die Unbekannten klauten den Inhalt von rund einhundert Kartons und erlangten so Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Raub

Bad Hersfeld - Am Freitagabend (11.06.), gegen 21.50 Uhr, wurde ein 30-Jähriger von mehreren Unbekannten attackiert. Die Täter sprachen den Geschädigten aus Bad Hersfeld in der Dudenstraße an, warfen diesen zu Boden und versuchten ihm seinen Rucksack zu entreißen. Der Geschädigte konnte sich nach eigener Aussage losreißen und in ein Treppenhaus fliehen.

Zwei der Täter werden nach Zeugenaussagen wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, circa 16 Jahre alt, circa 178 cm groß, übergewichtig, bekleidet mit einer Jeans und einem weißen T-Shirt.

Täter 2: männlich, circa 16 Jahre alt, blonde kurze Haare, trug eine silberne Panzerkette um den Hals

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

