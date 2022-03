Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Lkw-Fahrer fährt auf Taxi auf

Recklinghausen (ots)

Auf der Prosperstraße hat es heute Vormittag einen Auffahrunfall gegeben, bei dem ein Taxifahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 28-jähriger Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen gegen 8.20 Uhr in Richtung Alpincenter unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Prosperstraße/In der Welheimer Mark fuhr er dann auf das Fahrzeug vor ihm auf. Der 46-jährige Taxifahrer aus Gladbeck wollte nach links abbiegen und hatte deshalb angehalten, was der Lkw-Fahrer offenbar zu spät bemerkte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die genaue Höhe ist noch unklar. Der 46-jährige Taxifahrer wurde - nach bisherigen Informationen - mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Taxifahrer hatte keinen Fahrgast.

