Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schulenburgallee

20.10.2022, 17.05 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag an einem Mehrfamilienhaus an der Schulenburgallee, Ecke An der Tiergartenbreite ein Müllcontainer in Brand.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 17.05 Uhr das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, welche die Polizei informierte.

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg war wenige Minuten später vor Ort und hatte das Feuer schnell gelöscht. Der aus Kunststoff bestehende Container wurde durch das Feuer vollkommen zerstört.

Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach ersten Vermutungen von Brandstiftung aus. Von daher hoffen die Ermittler auf Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben.

Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell