Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: Streifenwagen kollidiert während Einsatzfahrt mit kreuzendem Pkw - drei Verletzte

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 01.09.2022, stieß ein Streifenwagen während einer Blaulichtfahrt in Barsinghausen mit dem Pkw eines 53-Jährigen zusammen. Der Polizist und seine Beifahrerin sowie der 53-Jährige wurden durch die Kollision teils schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Barsinghausen war der Streifenwagen am Vormittag gegen 10:55 Uhr auf der Calenberger Straße in Richtung Calenberger Kreisel mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz auf der Bundesautobahn 2. Im Kreuzungsbereich zur Steinklippenstraße kam es dann zum frontalen Zusammenstoß mit dem von links aus der Steinklippenstraße kommenden Audi. Hierdurch wurden der Audifahrer sowie der 30-jährige Polizist schwer verletzt. Die 48-jährige Polizistin erlitt leichtere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Durch die Rettungskräfte wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht.

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme war die Kreuzung voll gesperrt. Hierdurch kam es zu Beeinträchtigungen des Individualverkehrs. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit etwa 75.000 Euro beziffert.

Das Polizeikommissariat Barsinghausen hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzungen gegen die Fahrzeugführer eingeleitet. /ak, ram

