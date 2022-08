Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landesstraße (L) 391: Rollerfahrerin überschlägt sich und verstirbt an Unfallstelle

Hannover (ots)

Am Dienstag, 30.08.2022, ist eine 35 Jahre alte Rollerfahrerin auf der L 391 zwischen Wennigsen und Lemmie verunfallt. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die 35-Jährige die L 391 von Wennigsen in Richtung Lemmie außerorts mit ihrem Motorroller der Marke Piaggio. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zuerst auf die Gegenfahrbahn ab und geriet anschließend in einen wasserleeren graben hinter dem Grünstreifen neben der Straße ab. Dort überschlug sie sich mit ihrem Fahrzeug und blieb im Graben liegen. Trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfenden verstarb sie noch an der Unfallstelle. Die L 391 war bis in die Abendstunden voll gesperrt. /desch, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell