Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl am hellichten Tag - Polizei sucht Hinweise

Wolfsburg (ots)

Danndorf, Hauptstraße

17.10.2022, 13.30 Uhr

Ein dreister Diebstahl ereignete sich bereits am frühen Montagnachmittag in der Hauptstraße. Da die Tat jedoch erst einen Tag später entdeckt wurde, kam der Diebstahl erst am Dienstag zu Anzeige.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand waren zwei unbekannte männliche Täter am Montagnachmittag auf der Hauptstraße in Danndorf unterwegs.

Hier sprach einer der Täter einen 79 Jahre alten Hausbesitzer an und verwickelte ihn in ein Gespräch.

Während dieser Zeit begab sich der zweite Täter unbemerkt an das Wohnhaus des Mannes und stieg durch ein geöffnetes Fenster in das Wohnhaus ein. Anschließend schaute er sich im Haus um und durchsuchte letztendlich das Schlafzimmer des Ehepaares zielgerichtet nach Schmuck und Wertgegenständen. Dabei entwendet er aus einer Schmuckschatulle diverse Schmuckstücke. Was er dabei alles erbeutete und auf welche Höhe sich der Gesamtschaden beläuft, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Danach verließ der Täter das Haus und flüchtete unerkannt. Seim Kumpane, der den Hausbesitzer in ein Gespräch verwickelte verschwand ebenfalls. Am Dienstagvormittag entdeckte die Ehefrau ihre leere Schmuckschatulle und das Ehepaar informierte die Polizei.

Da der zweite Täter nicht gesehen wurde liegt nur zu einem der Täter eine Personenbeschreibung vor: Danach war der Täter männlich, etwa 168 cm groß, circa 25 bis 30 Jahre alt und hatte ein südländisches Aussehen. Er war von normaler bis schlanker Figur, hatte kurze dunkle Haare, ein rundes Gesicht und war mit einem dunklen Pullover, einer dunklen Jeans und Turnschuhen bekleidet.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn Passanten oder Autofahrern Personen indem Bereich der Hauptstraße, deren Nebenstraßen oder anderswo im Bereich Danndorf aufgefallen sind und bitten um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell