Polizei Essen

POL-E: Essen/Heiligenhaus: POL-ME: 53-jährige Heiligenhauserin wird vermisst

Essen (ots)

Die Polizei Mettmann sucht aktuell nach der 53-jährigen Hannelore S., die seit Donnerstag (30. Juni 2022), 12.30 Uhr aus einem Altenwohnheim in Heiligenhaus abgängig ist.

Möglicherweise ist die Vermisste auf dem Weg zum Essener Hauptbahnhof oder auf dem Weg zur Bushaltestelle Hollestraße in Essen. Ein weiterer möglicher Anlaufpunkt könnte auch der Wasserturm in Essen-Steele sein.

Hannelore S. ist zeitlich und örtlich nicht orientiert und wegen einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage, die aktuelle Situation kognitiv zu erfassen und Gefahren einzuschätzen. Hannelore S. kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,60 m groß - schlank - kurze schwarze Haare - trägt ein dunkles T-Shirt - trägt eine dunkle knielange Hose

Ein Bild der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/82590

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 9312-6150, jede andere Polizeidienststelle oder an den Notruf unter 110.

