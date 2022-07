Polizei Essen

POL-E: Essen: Mercedes-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und kollidiert mit Dacia - 55-Jährige schwer verletzt

Essen (ots)

45329 E.-Vogelheim:

Am Samstag (2. Juli) fiel Beamten der Autobahnpolizei, die im Essener Stadtgebiet unterwegs waren, an der Kreuzung Gladbecker Straße / Vogelheimer Straße eine blaue Mercedes C-Klasse auf. Mit der Absicht eine Verkehrskontrolle durchzuführen, hielten sie den PKW auf der Vogelheimer Straße an. Als die Beamten aus dem Streifenwagen stiegen, beschleunigte der Mercedes-Fahrer stark und entfernte sich aus dem Sichtbereich.

Laut Zeugen war der flüchtige PKW auf der Vogelheimer Straße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, fuhr über rote Lichtzeichenanlagen und steuerte in den Gegenverkehr. Auf Höhe der Einmündung Lütkenbrauk kollidierte er schließlich mit einem unbeteiligten Dacia Duster. Der Dacia überschlug sich daraufhin, prallte gegen einen geparkten Citroen Berlingo und blieb auf der Seite liegen. Die 55-jährige Fahrerin des Dacia wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, konnte mittlerweile aber wieder entlassen werden.

Der Fahrer des Mercedes ließ den Wagen an der Unfallörtlichkeit zurück und flüchtete fußläufig. Laut Zeugenaussagen wurde er mit einem Jungen auf dem Arm in den umliegenden Gärten gesichtet. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Der Mercedes und der Dacia wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team wurde die Vogelheimer Straße gesperrt.

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrer des Mercedes. Zeugen konnten den flüchtigen Mann wie folgt beschreiben:

- Männlich - Ca. 30 Jahre alt - 1,70 bis 1,80 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Schwarze Haare - Drei-Tage-Bart - Sonnenbrille, schwarzes T-Shirt und schwarze, kurze Hose

Der Junge, der vermutlich mit dem flüchtigen Mann im Mercedes fuhr, ist ca. 10 Jahre alt, hat ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild und trug einen blauen Trainingsanzug.

Wenn Sie Hinweise zum Fahrer der blauen Mercedes C-Klasse machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

