Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Wasserwerker rauben Geldbörse von 87-Jährigem - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45136 E-Bergerhausen:

Vergangenen Freitag (1. Juli) kam es zu einem Raubdelikt an der Straße "Obere Fuhr", bei dem einem 87-jährigen Mann die Geldbörse entrissen wurde.

Gegen 11:15 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer bei dem Senioren und seiner Ehefrau. Sie stellten sich als Wasserwerker vor, betraten die Wohnung und öffneten zu "Kontrollzwecken" Wasserhähne in der Küche und im Bad.

Die beiden Unbekannten gaben vor, dass Ehepaar für das verbrauchte Wasser mit Bargeld zu entschädigen. Da man das Geld aber nicht passend habe, müsse das Ehepaar das Geld wechseln.

Der 87-Jährige holte seine Geldbörse hervor und stellte fest, dass er kein passendes Wechselgeld hatte. Nachdem er das Portemonnaie zurück in seine Hosentasche steckte, griff einer der falschen Wasserwerker an die Hose und entriss dem Anwohner trotz Gegenwehr das Portemonnaie samt Bargeld. Danach flüchteten die Unbekannten aus dem Mehrfamilienhaus.

Beide Männer sollen dunkle Arbeitskleidung getragen habe. Ein Verdächtiger habe eine Basecap getragen. Der Andere trug einen Schnurrbart.

Ein Nachbar bemerkte zwei verdächtige Personen, die in einen schwarzen Renault Twingo stiegen und in Richtung Am Krausen Bäumchen davon fuhren. Hier sollen die Männer eine Weste bzw. ein blau-weiß gestreiftes Hemd getragen haben. Sie hätten zudem ein südländisches Erscheinungsbild.

Wir bitten Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen oder zu dem schwarzen Renault Twingo machen können, sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /PaPe

