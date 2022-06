POL-E: Essen: 61-jähriger Ulrich H. aus Horst vermisst - FOTOFAHNDUNG - 1. Folgemeldung - Vermisster tot aufgefunden

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 25. Februar diesen Jahres stahl ein Unbekannter eine Jogginghose in einem Bekleidungsgeschäft auf der Kettwiger Straße - die Polizei fahndet nun mit Bildern nach ihm. Der Unbekannte betrat gegen 19:30 Uhr den Laden, verstaute die Hose in einer Tüte und verließ das Geschäft anschließend wieder, ohne die Ware zu bezahlen. ...

mehr