BPOLD-BBS: Panther Challenge - "Das härteste Schülercamp Deutschlands"

Die Bundespolizeiabteilung Ratzeburg macht sich für ihre Nachwuchsgewinnung stark

Nach 2019 musste die Panther-Challenge aufgrund der Corona Pandemie pausieren. Doch nun ist es wieder soweit. In der letzten Woche der Sommerferien von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, vom 9.-11. August 2022, lädt die Bundespolizeiabteilung Ratzeburg zum härtesten Schülercamp Deutschlands in die Dienststelle an der Mechower Straße ein.

Schülerinnen und Schüler können sich an drei Tagen den Berufsalltag und die Herausforderungen der Bundespolizei kennenlernen. Bewerben können sich junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren, die mindestens den mittleren Schulabschluss erreichen bzw. erreicht haben. Der Beruf des Polizeivollzugsbeamten/-in erfordert Sportlichkeit und körperliche Leistungsfähigkeit, daher sind Gesundheit und Fitness zwingende Voraussetzungen. Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit sind weitere wichtige Eigenschaften, die die Bewerberinnen und Bewerber mitbringen sollten.

Wer sich jetzt angesprochen fühlt, fordert den Bewerbungsbogen am besten sofort unter bpolak.sb41.pantherchallenge.rz@polizei.bund.de an und sendet diesen bis spätestens zum 26. April 2022 an uns zurück. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Die Kostenpauschale für Verpflegung und Unterkunft beträgt 70EUR.

Stell dich den Herausforderungen und werde ein Teil des Teams -Bundespolizei-.

