Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Größter Personalzuwachs für die Bundespolizei im Norden

Bad Bramstedt, Kiel, Flensburg, Rostock, Stralsund, Pasewalk (ots)

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt begrüßte am 28. Februar 2022 insgesamt 103 neue Polizistinnen und Polizisten, die nach zweieinhalb Jahren Ausbildung mit Wirkung zum 1. März 2022 zum Polizeimeister bzw. zur Polizeimeisterin ernannt wurden. Die jungen Polizistinnen und Polizisten unterstützen künftig die Bundespolizeiinspektionen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie die mobile Kontroll- und Überwachsungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt. Nie zuvor begrüßte die nördlichste aller Bundespolizeidirektionen eine so große Anzahl von Laufbahnabsolventen zur Verstärkung ihrer Inspektionen und Dienststellen.

Neben den Bundespolizeiinspektionen Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und Pasewalk werden 30 von 103 neuen Kollegen und Kolleginnen ihren Dienst in der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit an den Standorten Bad Bramstedt, Rostock und Stralsund verrichten. Von hier aus werden sie bedarfsgerecht zur Unterstützung unserer Dienststellen in den beiden nördlichsten Bundesländern eingesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell