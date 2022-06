POL-E: Essen: Dieb rangelt mit Ladendetektiv und flüchtet dann mitsamt Beute - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Wie bereits am 26. Juni berichtet, kam es am Samstag (25. Juni) zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf der Altendorfer Straße an der laut Anrufer und Zeugen mehrere hundert Personen beteiligt gewesen sein sollen. Eine Vielzahl der überwiegend männlichen Beteiligten hat ...

mehr