Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere hundert Personen bei gewalttätiger Auseinandersetzung beteiligt - Männer schlagen und stechen aufeinander ein - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf:

Wie bereits am 26. Juni berichtet, kam es am Samstag (25. Juni) zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf der Altendorfer Straße an der laut Anrufer und Zeugen mehrere hundert Personen beteiligt gewesen sein sollen. Eine Vielzahl der überwiegend männlichen Beteiligten hat Verbindungen ins Clanmilieu.

/PaPe

