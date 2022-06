Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Steinwurf auf Land Rover - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45470 MH-Menden-Holthausen: Am Samstagabend (25. Juni) fuhr ein 54-Jähriger gegen 20:15 Uhr mit seinem Land Rover Defender über die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 45 prallte plötzlich von rechts ein Stein vor die Windschutzscheibe des Geländewagens mit niederländischer Zulassung und beschädigte diese.

Hinweise auf den oder die unbekannten Steinewerfer konnten durch den 54-Jährigen nicht gegeben werden. Der ermittelnde Polizeioberkommissar des Verkehrskommissariats 3 in Mülheim bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 3 der Polizei Essen zu melden./Wrk

