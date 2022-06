Polizei Essen

POL-E: Essen: Pedelec und PKW stoßen in Kreuzung zusammen - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Essen (ots)

45277 E.- Überruhr-Holthausen: Freitagvormittag (24. Juni, gegen 11:20 Uhr) stießen an der Kreuzung Überruhrstraße/Hohe Haar ein PKW und ein Pedelec-Fahrer zusammen, dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Die 57-jährige Fahrerin eines Toyotas befuhr die Überruhrstraße stadtauswärts und wollte nach links in die Straße Hohe Haar abbiegen. In der Kreuzung kollidierte sie mit einem 66-jährigen Pedelec-Fahrer, der wiederum von der Straße Hohe Haar nach links in die Überruhrstraße abbiegen wollte.

Der Pedelec-Fahrer stürzte zu Boden. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht./SyC

