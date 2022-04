Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn missachtet Zeichen

Am Mittwoch stießen in Ulm eine Straßenbahn und ein Auto zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 41-Jähriger als Führer der Straßenbahn in der Wagnerstraße in Richtung Bismarckring. Wohl aus Unachtsamkeit übersah er das Signal zum Halten. Daraufhin stießen die Straßenbahn und ein Mini Cooper, der aus der Thränstraße in den Bismarckring einfuhr, zusammen. Die 50-jährige Fahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 6.000 Euro.

+++++++ 0802489

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell