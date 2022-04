Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Unachtsamkeit führt zu Unfall

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Ebersbach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.45 Uhr. Der 47-Jährige fuhr mit seinem Skoda in der Straße Marktplatz. Am Kreisverkehr Hauptstraße stockte der Verkehr. Das bemerkte der Skoda Fahrer zu spät und fuhr einem Mercedes einer 37-Jährigen in das Heck. Bei dem Zusammenstoß drehte sich das Heck des Skoda auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort fahrenden Audi. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro an den drei Autos. Der nicht mehr fahrbereite Skoda musste abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Damit alle sicher ankommen.

