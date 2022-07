Polizei Essen

POL-E: Essen: Dieb entwendet Wertgegenstände aus unverschlossenem Fahrzeug - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger erblickte am 12. April diesen Jahres gegen 12:10 Uhr ein unverschlossenes Auto an einer Tankstelle an der Gladbecker Straße. Als der 60- jährige Fahrzeugbesitzer gerade seine Tankrechnung bezahlte, öffnete der Unbekannte die Fahrzeugtür und entwendete Wertgegenstände von nicht unerheblichen Wert. Er konnte flüchten, bevor der Fahrzeuginhaber zu seinem Fahrzeug zurückkehrte.

Der mutmaßliche Tatverdächtige ist schätzungsweise 1,70-1,80m groß, hat eine hagere Statur und ein europäisches Erscheinungsbild. Er trug bei dem Diebstahl eine helle Jeanshose, eine braune Lederjacke und eine graue Mütze.

Bilder von der Überwachungskamera der Tankstelle finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/82542

Zeugen, die Angaben zu der Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machen können, werden gebeten, sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 32 unter 0201/829-0 zu melden./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell