Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Betonklotz verursacht Schaden

Legden (ots)

Über einen auf der Straße liegenden fußfallgroßen Betonklotz ist eine Autofahrerin kurz vor Legden gefahren. Die Rosendahlerin war am Montag gegen 14.00 Uhr auf der Kreisstraße 33 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung des Dahliendorfes unterwegs, als das Hindernis auftauchte. Sie sei hinter einem Lkw hergefahren, gab die 36-Jährige an, so habe sie den Block erst sehr spät gesehen. Das Auto der Rosendahlerin wurde beschädigt; eine Weiterfahrt war nicht möglich. Die Herkunft des Betonklotzes ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

