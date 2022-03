Gronau (ots) - An einem Elektroroller sowie an einem Segway fielen Polizisten am Montag in Gronau die blaue Schrift der Versicherungskenneichen auf, obwohl seit Beginn des Monats grüne Schrift auf eine gültige Versicherung hindeutet. Auf der Gronauer Straße durfte eine 14-Jährige ihr Elektrokleinstfahrzeug nur noch weiterschieben. Für einen 28-Jährigen endete die Fahrt auf der Eper Straße. Beide werden sich ...

