Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Haftpflichtversicherung fehlt

Gronau (ots)

An einem Elektroroller sowie an einem Segway fielen Polizisten am Montag in Gronau die blaue Schrift der Versicherungskenneichen auf, obwohl seit Beginn des Monats grüne Schrift auf eine gültige Versicherung hindeutet. Auf der Gronauer Straße durfte eine 14-Jährige ihr Elektrokleinstfahrzeug nur noch weiterschieben. Für einen 28-Jährigen endete die Fahrt auf der Eper Straße. Beide werden sich strafrechtlich verantworten müssen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass jährlich am 01. März ein neues Versicherungsjahr beginnt für Kleinkrafträder, Mofa, Krankenfahrstühle und Elektrokleinstfahrzeuge, also versicherungskennzeichenpflichtige Fortbewegungsmittel. Unser Appell: "Bitte kümmern Sie sich um eine neue Versicherung, bevor Sie jetzt losfahren!" Grüne Versicherungskennzeichen, natürlich mit der gültigen Jahreszahl, sind an die Fahrzeuge anzubringen. Bei Verkehrsunfällen kann es zu horrenden Kosten kommen. Sind Sie nicht korrekt versichert, bleiben Sie auf den Kosten sitzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell