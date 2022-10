Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeuge passte auf - Fahrraddieb festgenommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Am neuen Tor 19.10.2022, 18.15 Uhr

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Fahrraddiebstahl vereitelt und der Täter vor Ort festgenommen werden konnte.

Der Zeuge beobachtete am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr, wie eine männliche Person dabei war auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Am neuen Tor das Schloss zu durchtrennen, welches zwei Fahrräder sicherte.

Der Zeuge alarmierte umgehend über Notruf die Polizei, gab den Sachverhalt, seinen Standort und eine genaue Personenbeschreibung des Täters durch. Dabei hielt er den Kontakt zur Einsatzleitstelle aufrecht, so dass die Beamten immer über die aktuelle Situation informiert waren.

Die Polizei war wenige Minuten später am Ort und konnte den Täter auf frischer Tat antreffen und festnehmen.

Es handelte sich um einen 43 Jahre alten Mann aus Braunschweig.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Kommissare das Tatwerkzeug, welches die Beamten sicherstellten.

Der 43-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem Zeugen, der umsichtig handelte, sich selbst nicht in Gefahr brachte und sich auch am Notruf vorbildlich verhielt.

Polizeisprecher Thomas Figge: "Wichtig ist, dass bei dem Gespräch mit dem Anrufer, der Notruf so lange wie möglich aufrecht erhalten und erst durch die Polizei beendet wird."

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell