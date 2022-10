POL-WOB: Jugendlichen Radfahrer angefahren - Fahrzeugführer flüchtet

Wolfsburg (ots) - Velpke, Wetzsteinring 17.10.2022, 22.00 Uhr - 18.10.2022, 05.00 Uhr Motorraddiebe haben in der Nacht zum Dienstag in Velpke zugeschlagen. Zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagmorgen 05.00 Uhr verschwanden in der Straße Wetzsteinring eine anthrazit-schwarze Yamaha MT 07 mit gelben Felgen und eine silberfarben-schwarze KTM mit rotem Firmenschriftzug und grünem Monster-Energy Aufkleber. Beide ...

