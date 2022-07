POL-BI: Fahrrad-Eigentümer gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Herzebrock Clarholz- Rheda Wiedenbrück- A 2- Nach einem Verkehrsunfall auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover am Donnerstagmorgen, 28.07.2022, sucht die Polizei einen am Unfall beteiligten LKW-Fahrer. Offensichtlich bemerkte der LKW-Fahrer den Auffahrunfall nicht. Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 32-jähriger Toyota-Fahrer aus Tschechien den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. ...

