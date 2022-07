Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW-Fahrer und Zeugen nach Unfall auf der Autobahn 2 gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Herzebrock Clarholz- Rheda Wiedenbrück- A 2-

Nach einem Verkehrsunfall auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover am Donnerstagmorgen, 28.07.2022, sucht die Polizei einen am Unfall beteiligten LKW-Fahrer. Offensichtlich bemerkte der LKW-Fahrer den Auffahrunfall nicht.

Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 32-jähriger Toyota-Fahrer aus Tschechien den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Nach den ersten Erkenntnissen fuhr er aufgrund eines Sekundenschlafs hinter der Anschlussstelle Herzebrock Clarholz auf einen vorausfahrenden LKW auf. Während der Toyota Proace City mit beschädigter Front und ausgelösten Airbags auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam, setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Hannover fort.

Ein Rettungswagen brachte den 32-jährigen Fahrer und den 15-jährigen Beifahrer aus Tschechien zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach der dortigen Begutachtung wurden beide Insassen als nicht verletzt entlassen.

An dem Van entstand ein Schaden in Höhe von circa 8000 Euro. Ein Abschleppwagen transportierte ihn ab.

Der LKW-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

