POL-BI: Ereignisreiche Unfallflucht gestoppt

SI / Bielefeld / Mitte - Eine taffe Autofahrerin, Sperrpfosten im Boden und agile Polizisten verhinderten eine Unfallflucht am Dienstag, 26.07.2022.

Eine 38-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem 5er BMW auf dem äußerst rechten Fahrstreifen der Herforder Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Walther-Rathenau-Straße beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen.

Als die Ampel für die Bielefelderin Grün zeigte, überholte sie ein weißer Vito von links auf der Geradeausspur und scherte vor ihrem BMW nach rechts ein, um ebenfalls in die Walther-Rathenau-Straße abzubiegen. Dabei touchierte der Transporterfahrer den BMW, mit dem die 38-Jährige bereits ein Stück vorgefahren war.

Daraufhin wendete der Fahrer den Vito und fuhr in entgegengesetzte Richtung in die Beckhausstraße davon. Unverzüglich nahm die BMW-Fahrerin die Verfolgung auf.

Noch auf der Beckhausstraße verlor die 38-Jährige den Anschluss. Sie verständigte die Polizei und gab den Beamten das Kennzeichen des Fluchtwagens durch. Streifenpolizisten entdeckten den Transporter wenig später auf der Engerschen Straße. Beim Anblick des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer und versuchte abermals zu flüchten.

Er fuhr in die Sieboldstraße, wo das Fahrzeug jäh gestoppt wurde, da sich Sperrpfosten im Boden befanden. Zwei Personen verließen daraufhin fluchtartig das Fahrzeug. Die Beamten forderten einen Passanten auf, den Vito im Blick zu behalten, und verfolgten die beiden Männer zu Fuß. Auf dem Gelände einer nahegelegenen Schule holten die Polizisten die Männer ein und nahmen sie fest.

Der 22-jährige Bielefelder, den die Polizisten zuvor hinter dem Steuer des Fahrzeugs gesehen hatten, beteuerte, dass weder er noch sein Freund gefahren seien.

Die Beamten fanden seine Umhängetasche mittig vom Armaturenbrett des Sprinters, in der sich sein Personalausweis befand. Am Fahrzeug entdeckten die Polizisten frische Unfallspuren an der rechten Vorderseite. Der Schaden belief sich auf etwa 2000 Euro. Am BMW der 38-jährigen Bielefelderin war durch die Kollision ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden.

Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den 22-Jährigen wegen Unfallflucht und eines verbotenen Kfz-Rennens.

Da der Fahrer seit einigen Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist und den Firmenwagen nach eigenen Angaben ohne Erlaubnis des Besitzers gefahren sei, muss er sich außerdem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs verantworten.

