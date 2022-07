Polizei Bielefeld

POL-BI: Bargeld und Laptop aus Gaststätte gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannten Tätern gelang es in der Nacht auf Dienstag, 26.07.2022, in eine Gaststätte an der Goldstraße einzudringen.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen Montag, 22:50 Uhr, und Dienstag, 09:07 Uhr, über einen Nebeneingang gewaltsam Zugang zu dem Restaurant.

Im Thekenbereich fanden die Täter einen Laptop und Bargeld. Sie scheiterten jedoch bei dem Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell