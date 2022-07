Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin lässt Kinderwagen zurück

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Verkäuferin hinderte eine Bielefelderin am Montag, 25.07.2022, daran, Ware aus einem Geschäft an der Bahnhofstraße zu stehlen. Mithilfe der zurückgelassenen Dokumente, konnten Kriminalbeamte die Frau ausfindig machen.

Die Verkäuferin wurde gegen 17:30 Uhr auf eine Frau mit einem Kinderwagen und drei Kindern aufmerksam, die sich in dem Geschäft im Untergeschoss eines Einkaufszentrums aufhielten.

Die Mitarbeiterin beobachtete, dass die Frau Gegenstände in einen Trolley und in eine Tasche packte. Dann gab sie einem der Mädchen offenbar die Anweisung, mit dem Trolley das Geschäft zu verlasen. Die Verkäuferin hielt das Mädchen auf und bat sie zurück in den Laden zu gehen. Kurze Zeit später, versuchte die Frau mit dem Kinderwagen das Geschäft zu verlassen, obwohl sie die Ware in der Tasche noch nicht bezahlt hatte.

Die Verkäuferin hielt den Kinderwagen fest, woraufhin die Frau an ihrem Arm riss. Es gelang ihr jedoch nicht, den Wagen loszureißen. Daraufhin flüchtete sie gemeinsam mit den Kindern zum Ausgang des Einkaufszentrums und ließ den Kinderwagen zurück. In einer Tasche im Wagen fand die Mitarbeiterin diverse Produkte aus dem Geschäft; darunter Kinderkleidung, Kinderschuhe, Spielzeug und Malsachen.

In einer Jacke befanden sich persönliche Dokumente, die Aufschluss über die Identität der Frau gaben.

Die 44-jährige Bielefelderin wird sich nun wegen versuchten räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell