Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kellerräume in Mehrfamilienhäuser in der Fahnenstraße aufgebrochen

Pirmasens (ots)

Am Samstag in der Zeit von 07:00- 20:30 Uhr brachen unbekannte Täter mehrere Kellerabteile von zwei Mehrfamilienhauses in der Fahnenstraße 41 und 43 auf. Nach Angaben von Geschädigten wurde ein Ventilator und eine Bohrmaschine entwendet. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

