POL-PDPS: Auto auf dem Parkplatz Burg Rabenfels aufgebrochen

Lemberg (ots)

Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 20:15- 21:00 Uhr stahlen bislang noch unbekannte Täter aus einem Peugeot mit französischen Kennzeichen, welcher auf dem Parkplatz der Burg Rabenfels abgestellt war, eine Geldbörse samt Inhalt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

