POL-IZ: 220215.2 Diekhusen-Fahrstedt: Verkehrsunfall - Traktorfahrer übersieht vorfahrtberechtigtes Fahrzeug

Diekhusen-Fahrstedt (ots)

Am Montag um 13:50 Uhr wollte ein 55jähriger Traktorfahrer von der Claus-Harms-Straße kommend die Straße Fahrstedter Westerdeich Richtung B5 überqueren. Hierbei übersah er einen 57jährigen Neufelder, der mit seinem Opel auf dem Fahrstedter Westerdeich fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der Opelfahrer leicht, er wurde in das WKK Heide verbracht. Am Fahrzeug entstand im Frontalbereich Totalschaden. Der Traktor wurde ebenfalls im vorderen Bereich beschädigt.

