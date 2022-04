Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/ Tacho gestohlen

Coesfeld (ots)

Den Tacho und die Navigationseinheit haben Unbekannte aus einem BMW 640i an der Stadtfeldstraße fachgerecht ausgebaut und gestohlen. Das Auto stand auf einem Grundstück. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Mittwoch (13.04.22) und 11 Uhr am Samstag (16.04.22). Aufbruchsspuren am Fahrzeug gibt es nicht. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

