Polizei Braunschweig

POL-BS: Taschendiebstahl beim Einkaufen - Geldbörsen aus Rollator gestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße

19.01.2022, 11.50 - 12.15 Uhr

Die Polizei ermittelt wegen eines Taschendiebstahls, nachdem eine Seniorin während ihres Einkaufs im Supermarkt bestohlen wurde.

Die 80-jährige Braunschweigerin erledigte am Mittwochvormittag ihren Einkauf in einem Supermarkt. In einem Stoffbeutel hatte sie ihre Portemonnaies verstaut, der sich in einer weiteren Tasche und vor sich an ihrem Rollator befand.

Als die Frau an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihr zwischenzeitlich der Inhalt ihrer Tasche samt ihren Portemonnaies entwendet worden war. Neben Bargeld fehlten ihr nun auch diverse Ausweisdokumente.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den bzw. die bislang unbekannten Täter eingeleitet und weist darauf hin, dass Wertgegenstände am besten körpernah und in einer verschlossenen Tasche mitgeführt werden sollten, um Dieben keine Gelegenheit zum Stehlen zu bieten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell