Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stellt Autodiebe auf frischer Tat - Vier Festnahmen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A2, Kanzlerfeld, Hansestraße 19.01.2022, 03.31 Uhr

Die Braunschweiger Polizei konnte vier Autodiebe stellen und festnehmen.

In der Nacht auf Mittwoch kontrollierten Zivilfahnder der Autobahnpolizei einen BMW X4 auf der A2 in Höhe der Abfahrt Flughafen. Sie stellten fest, dass der 29-jährige Fahrer das Fahrzeug gerade im Kanzlerfeld entwendet hatte.

Sofort fuhren Beamte der Verfügungseinheit in den Bereich Kanzlerfeld, um Ausschau nach weiteren entwendeten Fahrzeugen zu halten. Nach kurzer Zeit fiel ihnen ein BMW auf, der mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts fuhr. In Lehndorf fuhr der BMW auf die A 391 auf. Als das Fahrzeug an der Hansestraße abfuhr, sollte der Fahrer kontrolliert werden. Funkstreifenwagen der Polizeikommissariate Nord und Mitte waren zur Unterstützung eingetroffen. Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Grünstreifen. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und stoppte auf den Straßenbahnschienen. Der Mann flüchtete zu Fuß über eine angrenzende Wiese, überkletterte einen Zaun und versteckte sich auf einem Grundstück. Hier konnte er aufgefunden und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 28-Jährigen.

Zeitgleich wurde im Kanzlerfeld ein weiteres Fahrzeug festgestellt und überprüft. Es besteht der Verdacht, dass dieses Fahrzeug die beiden Männer zu den entwendeten Autos gebracht und die Fahrzeuge manipuliert hat. Die 27 und 38 Jahre alten Insassen wurden ebenfalls festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell