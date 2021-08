Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung bei einer Emder Werft

Emden (ots)

Am Vormittag des 25.08.2021 kam es in einer Emder Werft zu einer Gewässerverunreinigung. Um 10 Uhr sollte ein Seeschiff aus einem Dock in den Emder Binnenhafen ausgedockt werden. Während des Flutens des Docks stellte man fest, dass drei Farbeimer bei der vorangegangenen Reinigung zwischen den Pallingen unter dem Schiff übersehen worden waren. Die Eimer schwammen auf und rund 5 Liter der Farbe gelangen ins Wasser. Das Ausdocken wurde sofort abgebrochen. Der überwiegende Teil der Farbe verblieb im Dock; nur geringe Mengen gerieten in den Hafen. Um das Dock herum wurden Ölsperren zur Bekämpfung ausgebracht. Die Emder Hafenbehörde und das Umweltamt der Stadt Emden wurden informiert. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell