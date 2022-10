Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Wohnung und Wohnhäuser - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rilkehof

15.10.2022, 13.00 Uhr - 16.10.2022, 00.40 Uhr

Wolfsburg, OT Tiergartenbreite, Schulenburgallee 15.10.2022, 09.00 Uhr - 16.10.2022, 14.30 Uhr

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Calvörder Straße 15.10.2022, 13.30 Uhr - 16.10.2022, 11.53 Uhr

Die Polizei registrierte am Wochenende drei Einbrüche in Wohnungen bzw. Wohnhäuser im Wolfsburger Stadtgebiet. Der dabei entstandene Gesamtschaden wird derzeit ermittelt.

Die erste Tat ereignete sich zwischen Samstagmittag 13.00 Uhr und Sonntagmorgen 00.40 Uhr im Rilkehof. Hier gelangten Unbekannte durch ein Fenster in eine im Erdgeschoss gelegene Wohnung. Anschließend durchsuchen die Täter Schränke und Schubladen nach sich lohnender Beute und flüchten unerkannt.

Die zweite Tat geschah zwischen Samstagmorgen 09.00 Uhr und Sonntagnachmittag 14.30 Uhr in der Schulenburgallee. Hier öffneten Unbekannte gewaltsam das Fenster eines Einfamilienhauses im Bereich zwischen der Brüder-Grimm-Straße und der Straße Zum Fuhrenkamp. Danach durchsuchen sie das Gebäude nach Diebesgut und erbeuten Bargeld und Schmuck in noch festzustellendem Wert.

Der dritte Einbruch geschah im Zeitraum von Samstagnachmittag 13.30 Uhr bis Sonntagmittag 11.53 Uhr in Vorsfelde Nord. In der Calvörder Straße gelangten Unbekannte auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und öffneten gewaltsam die an der Gebäuderückseite befindliche Terrassentür. Anschließend betraten sie das Hausinnere und durchsuchten in den verschiedenen Räumen sämtliche Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Auch hier dauert die Schadensermittlung noch an.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen allen drei Taten nicht ausschließen. Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

